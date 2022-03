Chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Bichat à Paris et membre du Conseil scientifique Covid-19, Yazdan Yazdanpanah est l'invité d'Eric Delvaux et Carine Bécard.

Le chef du service des maladies infectieuses Yazdan Yazdanpanah © AFP / Ludovic Marin

Lundi 14 mars, le pass vaccinal sera suspendu tout comme les protocoles sanitaires à l'école et en entreprises, actant ainsi la fin du port du masque partout sauf dans les transports en commun et dans les établissements médicaux et médico-sociaux. Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris et membre du Conseil scientifique, estime dimanche sur France Inter dimanche que "ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a plus de masque à l'intérieur que l'épidémie est finie".

Le rebond de l'épidémie s'explique selon lui par le "variant Omicron BA2, 30% plus transmissible" que le variant Omicron BA1 encore majoritaire en décembre dernier, mais aussi à "la réouverture" des écoles et à "un relâchement de la population".

Une quatrième dose pour les plus de 80 ans

"Il y a une immunité qui s'est installée", relativise-t-il, car il y a "plus de 80% des gens vaccinés, 50% qui ont eu une dose de rappel, et une part non négligeable qu'on estime à 40% de la population déjà touchée par l'infection".

Jean Castex a annoncé samedi l'ouverture de la quatrième dose de vaccin "aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois", face au léger rebond de l'épidémie de Covid, dans une interview au Parisien. Cette quatrième dose "est importante" pour "la durabilité de l'immunité", insiste Yazdan Yazdanpanah.

"On va continuer à vivre avec le virus"