La sémiologue est l'invitée d'Eric Delvaux et Jérôme Cadet pour la parution de son livre "Viriles comme Vénus" aux éditions des Équateurs.

Illustration du livre de la sémiologue Mariette Darrigrand "Viriles comme Vénus" (Équateurs) © Getty / OsakaWayne Studios

Mariette Darrigrand, sémiologue et auteur du livre "Viriles comme Vénus" paru aux éditions des Équateurs est venue livrer son point de vue à France Inter sur le débat sémantique autour des questions de virilité et plus largement des inégalités de genre : "Virilité c'est un mot qui circule beaucoup, qui est plutôt négatif aujourd'hui. Belliqueux, rapporté au combat, au débat très difficile dans lequel nous sommes souvent très enfermés, etc. Et à mon avis, ça le transforme complètement. Ce mot qui est à l'origine est tout à fait positif, non genré. C'est une énergie liée à la nature. [...] C'est très important parce que nous sommes héritiers, pour toutes ces questions de masculin, de féminin, et de politique parce que ça va ensemble, nous sommes héritiers du monde latin, pas tant que ça du monde grec sur ces sujets-là."

Pour la sémiologue : "La virilité dans notre société est très souvent confondue avec le virilisme. Ça a été souvent le cas chez Jean-Marie Le Pen. Il l'a encore rappelé après les élections régionales en disant que sa fille avait manqué de virilité. Selon lui, le débat public, comme ce que dit aussi Éric Zemmour depuis longtemps, manquerait de virilité."

"Il faut que les femmes se réapproprient la virilité à laquelle elles ont droit", estime Mariette Darrigrand

Mariette Darrigrand juge que : "On a confondu quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie positive que les hommes et les femmes peuvent incarner avec l'excès de virilité, qui est un virilisme et un masculinisme, une espèce de vision de la domination extrême du masculin sur le féminin. Et ça, évidemment, je m'inscris complètement faux là-dessus. Mais l'idée, c'est que précisément, pour lutter contre cette déviance, il faut que les femmes se réapproprient la virilité à laquelle elles ont droit."