Iannis Roder, enseignant et membre du Conseil des sages de la laïcité, et Jonathan Chetrit, avocat et ancien interne au lycée Ozar Hatorah de Toulouse, sont les invités d'Éric Delvaux et Carine Bécard, 10 ans après les attentats perpétrés par Mohammed Merah.

Façade de la mairie de Toulouse en mémoire des victimes tuées lors des attentats de Mohammed Merah. © AFP / Valentine Chapuis

10 ans après les attentats de Toulouse et de Montauban, un hommage sera rendu ce dimanche à Toulouse aux sept victimes du terroriste Mohamed Merah, et notamment aux quatre personnes tuées au lycée Ozar Hatorah au moment de l'attentat : Myriam Monsonego (7 ans), Gabriel Sandler (3 ans), Arié Sandler (6 ans) et son père et enseignant Jonathan Sandler.

Jonathan Chetrit est aujourd'hui avocat. Quand il avait 17 ans il était élève de Terminale, interne dans l'établissement scolaire Ozar Hatorah de Toulouse. Le jeune homme publie un livre de témoignages et prendra la parole ce dimanche lors de la cérémonie. "Je vais prononcer des mots pour les victimes. Je pense que 10 ans après, c'est important de se souvenir qui étaient ces victimes. Mes mots seront pour eux."

"On n'a pas eu le soutien qu'on attendait"

"C'est en mettant en perspective la solidarité nationale qu'on a pu voir en 2015 [avec les attentats de Charlie Hebdo puis du 13 novembre] que j'ai compris qu'en 2012 on n'avait pas eu le soutien qu'on attendait", déplore Jonathan Chetrit. Il regrette qu'en 2012, on ait "trop souvent parlé de loup solitaire". "On a parlé des militaires, alors qu'on aurait dû parler d'hommes français", lance Jonathan Chetrit.

Il estime qu'une "confusion" a été faite concernant l'attentat dans l'école juive. "On a peut-être assimilé cette école à une école israélite alors que c'était une école de la République française sous contrat donc 90% des enseignants ne sont pas juifs", explique-t-il. Pour Jonathan Chetrit, "l'acte était antisémite, mais avant tout les victimes étaient des enfants scolarisés au sein d'une école de la République française". "Je crois sincèrement que toute autre école de la République française aurait pu être touchée", avance l'ancien interne du lycée, aujourd'hui avocat.

"On n'a pas pris conscience qu'un enseignant avait été abattu"

Il considère également qu’en "2012, on n'a pas pris conscience qu'un enseignant avait été abattu au sein de la République française". "En tant que victime de cet attentat, quand j'entends que Samuel Paty est le premier enseignant tué en France de cette façon-là, ça me révolte quelque part parce que ce n'est pas juste", lance-t-il. Il rappelle ainsi que "Jonathan Sandler était un enseignant" et donc qu'en 2012 "c'est un enseignant qui a été abattu au sein de la République française, au sein d'une école de la République française". "En 2012, la France aurait dû prendre conscience de ce qui était en train de se passer pour réagir et prendre les mesures nécessaires à titre préventif et empêcher toute la suite que l'on connaît", ajoute Jonathan Chetrit.

"Il faut expliquer pourquoi des militaires et des juifs ont été visés"

Iannis Roder, enseignant et membre du Conseil des sages de la laïcité, explique, lui, que "les Français juifs ont été extrêmement choqués de ce qu'il s'est passé en mars 2012." "Il y a évidemment une portée antisémite dans l'acte de Mohamed Merah mais je crois qu'il y a un attachement très fort des Français juifs à la république. Cet attachement a été un peu contrarié par ce que j'appelle un défaut d'analyse de ce qu'il s'est passé."

En revanche, Iannis Roder explique "qu'il faut expliquer pourquoi ce sont des militaires qui ont été visés et pourquoi ce sont des juifs qui ont été visés. Des militaires ont été visés car dans l'imaginaire islamiste qui habitait Mohamed Merah, ces militaires là étaient des traitres. (...) Pour les juifs, nous savons très bien que pour l'imaginaire islamiste, il y a cette guerre qui est menée par les juifs contre l'Islam et donc il faut comprendre les gestes de Mohamed Merah, dans son esprit, comme étant des gestes défensifs".