Isabelle Lasserre, spécialiste de la diplomatie au Figaro, ancienne correspondante à Moscou, et le Général Vincent Desportes, ancien directeur de l’école de guerre et professeur de stratégie à Sciences-Po et HEC, sont les invités du week-end.

La Russie a annoncé samedi un élargissement de son offensive sur l'Ukraine. "On est clairement dans une deuxième phase de la guerre", explique le Général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences-Po et HEC. "À mon sens, le plan initial de monsieur Poutine a échoué. Je pense qu'il s'agissait de décapiter par effet surprise le pays."

Pour le général, Vladimir Poutine a commis "la plus grande erreur stratégique qui puisse exister qui est de mépriser l'autre. Il n'a pas mesuré ce que l'autre est prêt à payer pour défendre ses intérêts, en l'occurrence ceux de liberté et de vie nouvelle."

Vers "un accroissement de la violence"

Le plan A ayant échoué, "les Russes se lancent dans un plan B qui est de conforter leurs attaques par l'est et le sud de manière à faire tomber Kiev", estime le Général. Isabelle Lasserre, spécialiste de la diplomatie au Figaro, et le Général Vincent Desportes s'accordent à dire que Vladimir Poutine va désormais vouloir "aller très". "Cette guerre se passe sous les yeux du monde entier et il ne va pas pouvoir tenir un mois comme ça", analyse Isabelle Lasserre. "Pour la première fois, il y a des réactions internationales de plus en plus vives. Ca n'impressionne pas Vladimir Poutine mais ça risque de le gêner parce que son pays risque d'être complétement isolé économiquement et politiquement." Par ailleurs, "les répercussions risquent d'être à moyen terme politiques chez lui. On voit déjà des journaux, y compris proches du pouvoir, avec des bandeaux noirs pour demander la fin de la guerre."

Mais cette volonté d'aller vite "risque d'entraîner à très court terme un accroissement et une accélération de la violence", note le Général.