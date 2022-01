Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste à l’élection présidentielle est l'invité d'Éric Delvaux.

Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, à Poitiers le 22 janvier 2022. © AFP / Mathieu Herduin

"On est dans une sorte de course de vitesse" affirme le candidat à l’élection présidentielle Philippe Poutou. Pour l’instant, lui et son équipe ont obtenu 250 promesses de parrainage. La moitié du chemin est fait, pour l’instant, pour espérer participer à la campagne présidentielle. "On se dit que l’on va y arriver, convaincre les élus" explique le candidat du NPA, le Nouveau Parti anticapitaliste. "Un visage connu, ça aide pour trouver des parrainages" dit-il pour expliquer sa présence sur la ligne de départ. Philippe Poutou estimait après la précédente campagne en 2017 qu’il n’allait plus de présenter.

Dix ans pour sortir du nucléaire

"Taubira ne peut pas représenter la gauche"

"La présidentielle, c’est une élection est ultra flippante, car à la fin, c’est la droite et l’extrême droite au deuxième tour" conclue-t-il.