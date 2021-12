"Si l'on demande aux agriculteurs de se débrouiller seuls pour se couvrir face aux aléas du changement climatique, c'est un système qui n'est pas du tout attractif", a estimé le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, invité d'Éric Delvaux et Carine Bécard samedi matin.

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie à Toulouse 18 novembre 2021. © AFP / François Laurens / Hans Lucas

"L'assurance des agriculteurs est trop chère, difficilement accessible, et c'est pour cela que l'on a entrepris de refonder totalement ce modèle", a estimé sur France Inter Julien Denomandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, constatant que l'impact du changement climatique est "extrêmement puissant" sur le monde agricole aujourd'hui. "Il faut une solidarité nationale" pour protéger les agriculteurs, a ajouté le ministre, alors que le gouvernement a présenté mercredi une réforme de l'assurance récolte pour répondre "à une demande très ancienne" du monde agricole.

"Si l'on demande aux agriculteurs de se débrouiller seuls pour se couvrir face aux aléas du changement climatique, c'est un système qui n'est pas du tout attractif", a constaté Julien Denormandie. "On a décidé d'admettre que la solidarité nationale vienne aider les agriculteurs face à cela", a-t-il expliqué, précisant que l'enveloppe consacrée à ce sujet allait passer de 300 à 600 millions d'euros par an.

"Nous allons aussi revoir le système, avec une couverture publique et privée, pour que chacun prenne ses responsabilités. L'agriculteur, les assureurs, et la solidarité nationale. Il en dépend notre souveraineté alimentaire : il n'est pas possible d'avoir une agriculture sans agriculteurs, d'avoir notre capacité à nourrir le peuple de France sans eux. Et si on ne trouve pas de solution pour les protéger, la nouvelle génération ne viendra pas s'installer", a encore justifié le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.