Deux jours après l'officialisation de la candidature à la présidentielle d'Emmanuelle Macron, le député de Paris et délégué général de La République en Marche Stanislas Guerini est l'invité d'Éric Delvaux et Carine Bécard.

Percutée par la guerre en Ukraine, quelle forme peut prendre la campagne d'Emmanuel Macron, qui a officialisé jeudi son intention de briguer un second mandat à l'Élysée ? "Jusqu'au dernier instant du quinquennat, le président de la République va devoir continuer à présider la destinée de notre nation, et plus encore, quand on voit le contexte international de guerre sur notre continent", souligne Stanislas Guerini.

Le chef de l'État se pliera-t-il à l'exercice des débats avec les autres candidats ? Donnera-t-il des meetings ? Le délégué LREM botte en touche, invoquant "l'agilité" nécessaire à l'organisation de cette campagne. "Emmanuel Macron va faire cette campagne, il profitera de chaque instant pour présenter sa vision, mais il le fera nécessairement dans une forme qui n'est pas celle qu'il aurait pu lui-même anticiper".

"Il faut être innovant pour trouver des formes d'expression un peu nouvelles, un peu directes", poursuit Stanislas Guerini. "Le plus important, c'est de parler directement aux Français. Au fond ce sont eux les grands absents de cette campagne où les candidats ne parlent que d'eux-mêmes, des ralliements des uns, des trahisons des autres".

Il estime également essentiel d'éviter les moments de "ball-trapp avec un président sortant et des candidats qui n’ont qu’une obsession, montrer que ce sont eux les adversaires du 2e tour et créer une confrontation".