L’épidémiologiste, directrice de recherche Inserm à l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de santé publique, est l'invitée d'Eric Delvaux et Carine Bécard.

Pour l’épidémiologiste Dominique Costagliola, la "reprise" épidémique de Covid-19 "légère mais réelle" dont parlait Jean Castex ce vendredi, n'est pas une surprise car "ça se passe un peu plus tard que l'année dernière, mais c'est un peu comme le phénomène observé l'année dernière, c'est-à-dire que comme beaucoup de virus respiratoires, il y a une recrudescence au moment où on se met à vivre plus à l'intérieur, sans qu'on sache si c'est directement un effet du climat ou un effet d'être plus souvent à l'intérieur, justement. Sans doute un peu les deux."

Une reprise lente

C'est le départ de la cinquième vague : "Là, ça fait trois semaines qu'on a une augmentation du nombre de nouveaux diagnostics, du taux d'incidence, y compris alors qu'on a beaucoup diminué le nombre de tests. Et on voit aussi une tendance à une légère augmentation des cas à l'hôpital et en réanimation. Donc, on peut dire que oui, ça repart. Simplement pour l'instant, c'est assez long, mais Il y a un moment où ça va s'accélérer." Mais l'avantage sur les vagues précédentes, c'est qu'il y a "un assez fort décalage entre le nombre de diagnostics et le nombre de personnes qui vont à l'hôpital. Et ça, on le doit à la vaccination. Je rappelle que c'est vraiment un résultat formidable d'avoir eu la vaccination en moins d'un an. Imaginez comme la situation serait complexe si on ne l'avait pas."

Port du masque, distanciation, présentation du pass sanitaire... Cette reprise est liée à un relâchement, déplore Dominique Costagliola : "On constate un certain relâchement des mesures barrières. La politique qui a été adoptée c'est une politique essentiellement basée sur la vaccination, et bien sûr, la vaccination est la composante principale. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qui peut permettre de diminuer le risque de transmission. Donc, toutes les mesures telles que le port du masque, telles que l'aération, (donc la mesure du CO2, l'aération quand c'est possible ou sinon la filtration), et puis de continuer à appliquer les mesures. Et moi, j'ai l'impression que même autour du sanitaire, il y a un certain relâchement, notamment par exemple dans les restaurants."

Pas de nouveau variant

Heureusement, c'est toujours le variant Delta qui est présent en France, et "pour l'instant, on n'a pas vu de nouveaux variants qui émergent. On n'est pas à l'abri qu'il puisse y en avoir un autre qui émerge et qui sera encore plus transmissible que le variant actuel. Mais ce n'est pas le cas en ce moment et on n'a pas repéré de de tout cas de variants qui se transmettent plus. On a quelques inquiétudes sur des variants en Amérique du Sud mais qui circulent pas du tout pour l'instant en dehors de l'est de l'Amérique du Sud."

Mardi prochain, Emmanuel Macron doit toutefois prendre la parole au sujet de la crise sanitaire. Il est possible qu'il annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la reprise, comme l'obligation vaccinale pour les plus de 65 ans. Pour l'épidémiologiste, "déjà, on a 13% des plus de 80 ans qui n'ont pas été vaccinés, alors c'est déjà ça qu'il faudrait résoudre comme problème. Et ça, ça ne se résout pas de façon magique. D'ailleurs, le pass sanitaire a un tout petit peu fait progresser la vaccination dans ce groupe là, mais pas complètement. Je pense que le premier problème, c'est les gens qui ne sont pas du tout vaccinés, avant de s'attaquer aux 3èmes doses. Et puis, qu'il y ait des mesures spécifiques pour les professionnels de santé parce qu'ils travaillent au contact de personnes fragiles est une chose. Autant prendre une mesure qui ne s'attache qu'à une portion de la population sans toucher tout le monde, d'un point de vue éthique et réglementaire, ça risque d'être compliqué."