Députée européenne Europe Écologie Les Verts et présidente de la commission du transports et du tourisme du Parlement européenne, Karima Delli est l'invitée d'Eric Delvaux et Carine Bécard.

Karima Delli, députée européenne Europe Écologie Les Verts © AFP / SYLVAIN LEFEVRE / HANS LUCAS

Pour Karima Delli, "La présidence de l'Union européenne ne doit pas être utilisée comme un marchepied pour la présidentielle par Emmanuelle Macron. C'est maintenant qu'il faut relever le défi du climat, pour une Europe plus durable et plus humaine", car, comme elle le rappelle, la prochaine fois que la France présidera l'Union européenne, ce sera dans treize ans.

Le classement du gaz et du nucléaire parmi les énergies durables par la Commission européenne, "c'est du greenwashing, c'est une provocation de la commission européenne".