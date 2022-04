Enseignant à Sciences Po et chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, Antoine Bondaz était l'invité d'Éric Delvaux et Carine Bécard samedi matin pour aborder la question des relations entre Pékin et Taïwan.

Taïwan est-elle à la Chine ce que l'Ukraine est à la Russie ? Pour répondre à cette question, Antoine Bondaz, enseignant à Sciences Po et chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, était l'invité d'Éric Delvaux et de Carine Bécard samedi matin.

Taïwan, située à l'est de la Chine continentale, est toujours dans le collimateur de Pékin, qui considère l'île comme une de ses provinces. La menace d'une intervention militaire "est bien plus importante qu'elle ne l'a jamais été", relève Antoine Bondaz. "Le rapport de force dans le détroit est de plus en plus défavorable à Taïwan et en vingt ans, les dépenses militaires chinoises ont été multipliées par six, quand les dépenses militaires de Taïwan stagnaient", explique le spécialiste.

Toutefois, "la Chine n'a pas aujourd'hui l'ensemble des capacités militaires pour pouvoir envahir l'île, notamment des capacités amphibies, parce qu'il faut être capable de mener des opérations de débarquement". Le détroit à franchir fait en effet plus de 150 kilomètres et les eaux sont particulièrement tumultueuses. En cas d'intervention militaire, la Chine pourrait donc connaître les mêmes déconvenues, "et même plus", que la Russie en Ukraine.

"Il y a une ambiguïté stratégique sur ce que feraient les Américains en cas de conflit."

Se pose aussi la question de la réponse des Américains en cas d'intervention militaire. "Il y a des garanties de sécurité américaines apportées à Taïwan et même s'il n'y a pas d'alliance, il y a une ambiguïté stratégique sur ce que feraient les Américains en cas de conflit", note Antoine Bondaz. "Il apparait de plus en plus explicite que les Américains ne laisseraient pas faire s'il y avait une offensive chinoise."

Le scénario idéal pour la Chine serait donc qu'avec la pression politique, économique et militaire, "la population taïwanaise soit démoralisée et qu'il n'y ait pas besoin de guerre pour que Taïwan soit intégrée de force dans la République populaire". "L'objectif de la Chine sur la scène internationale est d'isoler Taïwan", rappelle le spécialiste. Aujourd'hui, il n'y a plus que 14 pays dans le monde qui ont des relations diplomatiques avec Taïwan.