Arnaud Robinet, maire Les Républicains de Reims est l'invité du grand entretien. Il est ce samedi au Havre pour le lancement du nouveau parti d'Édouard Philippe.

Pourquoi lancer une nouvelle offre politique dans un paysage qu'on pourrait trouver saturé ? "Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'électeurs, de citoyens français, d'élus qui sont orphelins d'une offre politique, de propositions, de vision. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans la famille LR", commente Arnaud Robinet. "Aujourd'hui, on a besoin d'une formation de centre-droit, à l'image de ce qu'a été l'UMP à une certaine époque, rassemblant l'ensemble des forces vives de la droite et du centre, qui ne soit pas dans l'immédiateté."

Il souhaite que cette formation propose une vision de la France "dans les 10, 15 ou 20 prochaines années". "On a besoin d'un moteur de ce type."

"Je crois que la période la plus importante pour la France, plus que la présidentielle, ce sera les législatives", estime le maire LR de Reims. "Il faut que l'Assemblée nationale ait une majorité de centre-droit, qui puisse influer sur les décisions, sur les réformes. Il faudra une majorité réformatrice, aussi bien sur la question des retraites, évidemment, que sur la question de la dette, sur les questions sociétales... De nombreux sujets sont sur la table. Il faut pouvoir avancer, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas rester dans l'immédiateté."

"La droite LR n'aborde plus le sujet de la protection sociale"

"On souhaite être une force de proposition", assure l'ancien député. "Sur la réforme des retraites, il n'y a pas 36 solutions : soit on diminue les pensions, soit on travaille plus longtemps, tout en respectant ceux qui ont travaillé très tôt. Dès 2010, nous étions un certain nombre de parlementaires LR à dire qu'il fallait aller au minimum jusqu'à 65 ans pour garantir le système de retraites par répartition. Or aujourd'hui, la droite LR n'aborde plus ces sujets de la protection sociale."

Mais y a-t-il encore un espace politique pour une telle formation ? "On va assister dans les semaines qui viennent à une refondation du système politique français", pense Arnaud Robinet. "Je le dis avec beaucoup de peine : aux Républicains, il y a une fracture idéologique entre une partie de droite modérée, centriste, libérale, pro-européenne, et une tendance à partir vers la droite. Il y a deux droites irréconciliables au sein des Républicains. Il y a de la place pour cette formation politique de la droite et du centre. Je ne doute pas que dans les semaines qui viennent, un certain nombre de mes amis élus LR feront le pas et nous rejoindront."