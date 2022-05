L'écologiste, représentante de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, étrille Emmanuel Macron, qui tarde à annoncer son nouveau gouvernement.

L'écologiste, candidate de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale dans la 9e circonscription de Paris, Sandrine Rousseau © AFP / SERGE TENANI / HANS LUCAS

"Pour la première fois, Emmanuel Macron à l’air de vouloir s’engager sur le fait que ce soit une Première ministre femme, on voit qu’il hésite, qu’il n’y arrive pas" regrette Sandrine Rousseau, candidate pour la Nupes aux élections législatives à Paris. Le nouveau quinquennat d’Emmanuel Macron a officiellement commencé samedi, et l’annonce du nouveau gouvernement se fait attendre. "Le signal est assez mauvais. Il appelle des dizaines de personnes qui refusent. Cela prouve à quel point Emmanuel Macron n’a pas d’assise et n’a pas de dynamique derrière lui après la présidentielle."

Sandrine Rousseau estime que la gauche a un coup à jouer pour ces élections législatives, "pour donner un gouvernement d’espoir et d’élan". La candidate à l’Assemblée nationale réagit également au silence de Yannick Jadot. Il ne s’est pas exprimé depuis l’annonce de l’alliance entre les écologistes et La France insoumise. "Il avait été très clair sur le fait que ce n’était pas l’option qu’il favorisait" explique Sandrine Rousseau. "Je pense qu’il se met un peu en retrait. Après une campagne aussi intense, ce n’est pas totalement simple. Il a aussi le droit à ce silence."

L'affaire Taha Bouhafs embarrasse

Interrogée sur les accusations de violences sexuelles visant Taha Bouhafs, l’ex candidat LFI au législatives dans le Rhône, Sandrine Rousseau rappelle que la cellule de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de La France insoumise a été alertée. "En cinq jours, l’affaire a été réglée au sein de la Nupes. Quel parti, quelle force politique a agi si rapidement ?" Sandrine Rousseau a reçu le témoignage de la victime : "Cette femme m’a contacté, j’ai eu un entretien assez long avec elle. Je lui ai demandé d’écrire son témoignage pour clarifier les dates, les faits."

"Je suis mal à l'aise avec le fait qu'on nous cherche des poux dans la tête pour une affaire qui me semble avoir été très éthiquement gérée", confie la candidate aux législatives dans la 9e circonscription de Paris. Pour elle, il y a "quelque chose de très malsain" dans la façon dont la réaction de La France insoumise est critiquée.