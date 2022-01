En ce 400e anniversaire du baptême de Molière, nous recevons Eric Ruf, secrétaire général de la Comédie française, Georges Forestier, historien de la littérature et biographe de Molière, et Philippe Collin, producteur des podcasts « Molière, le chien et le loup ».

Molière de Pierre Mignard © AFP / MATTES René / hemis.fr