Priorité nationale, UE, retraites : à huit jours du second tour de l'élection présidentielle, le député Rassemblement national du Nord et porte-parole de Marine Le Pen est l'invité d'Éric Delvaux et Carine Bécard.

Interrogé sur le retrait du maire de Béziers, Robert Ménard, de la campagne de Marine Le Pen, Sébastien Chenu estime que le maire de Béziers est un "homme libre", qui n'est "pas membre du Rassemblement national", et qui ne souhaite pas "que son temps de parole soit comptabilisé comme soutien" de la candidate RN.

Le député du Nord a également précisé le programme de Marine Le Pen. "La préférence nationale, ce n'est pas une exclusivité, c'est une priorité, qui existe déjà pour le droit de vote ou les emplois de la fonction publique", insiste Sébastien Chenu. "La priorité c'est de faire en sorte que lorsque des logements se libèrent, on puisse les proposer d'abord à des citoyens français, à des familles françaises."

Alors que le programme de Marine Le Pen annonce que la loi pourra interdire l'accès à certains emplois aux personnes qui possèdent la nationalité d'un autre État, Sébastien Chenu assure que les binationaux ne sont pas concernés. "La priorité nationale est pour les citoyens français ou binationaux. On peut peut-être regarder pour qu'elle s'étende aux Européens. Cela fait partie des choses dont le Parlement se saisira", ajoute-t-il également.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur l'Union européenne, Sébastien Chenu appelle à remettre la Commission européenne "à sa place". "On veut que la Constitution française soit supérieure aux textes européens, que la France soit le chef de file des pays non-alignés sur l'UE", déclare le porte-parole de Marine Le Pen.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Honnêtes patriotes" à gauche

Quelles réserves de voix pour la candidate RN au second tour de la présidentielle ? Sébastien Chenu lance notamment un appel aux électeurs de gauche : "Je ne viens pas de la gauche mais je considère qu’à gauche il y a des gens qui sont d’honnêtes patriotes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le casting gouvernemental de Marine Le Pen, Sébastien Chenu affirme que des discussions sont en cours, notamment "avec des gens qui viennent de LR", et "des gens qui viennent de la gauche souverainiste".