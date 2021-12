Le ministre des Solidarités et de la Santé est l'invité d'Eric Delvaux et Carine Bécard. Il a notamment annoncé le renforcement de "l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers". La vaccination de tous les enfants pourrait elle commencer mercredi prochain.

Dès le 30 janvier prochain, la troisième dose de vaccin sera obligatoire pour les soignants et les pompiers. C'est la principale annonce faite samedi matin par Olivier Véran sur France Inter. Le ministre de la Santé souhaite "renforcer l'obligation vaccinale".

Il a ainsi affirmé qu'il y avait "plusieurs clusters hospitaliers de variants Omicron, notamment en région parisienne" et que "nous ne voulons pas, comme en Ecosse, que nous ayons 25 à 30% des soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu'ils seraient tous cas contacts et donc en quarantaine". "Nous renforçons notre dispositif avec la même cohérence que celle que nous suivons depuis plusieurs mois", assume le ministre, qui soutient aussi la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal qui sera soumise aux parlementaires en janvier prochain également.

"Le variant Omicron se multiplie jusqu'à 70 fois plus dans les cellules une fois qu'il vous a contaminé"

Olivier Véran a notamment beaucoup insisté sur la contagiosité du variant Omicron. "C'est un virus dont on sait qu'il se multiplie jusqu'à 70 fois plus dans les cellules une fois qu'il vous a contaminé. Il est beaucoup beaucoup beaucoup plus contagieux que le variant Delta." Le ministre de la Santé assure en revanche que l'on ne sait pas encore s'il est moins que grave. "En Afrique du Sud il est manifestement moins grave, au Danemark manifestement aussi grave. On n'a pas les informations factuelles".

La vaccination de tous les enfants pourrait commencer mercredi prochain

Concernant la vaccination des enfants, elle commencera, "Si tout va bien, le 22 après-midi dans les centres adaptés pour les enfants" a également annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, alors qu'il attend toujours plusieurs feux verts pour lancer la vaccination des enfants de 5 à 11 ans qui ne sont pas particulièrement à risque de contracter des formes graves du virus.

"Le Conseil consultatif d'éthique que j'avais saisi a rendu ses conclusions hier, il nous dit qu'on pourra y aller. La Haute autorité de santé va rendre ses conclusions en tout début de semaine et va nous dire, vraisemblablement, qu'on peut y aller. Et le Comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Alain Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin, après avoir consulté les données américaines en vie réelle basées sur la vaccination avec rappel de deux millions d'enfants américains, ce qui nous permettra de disposer de toutes les informations, de les communiquer en transparence et de rassurer", détaille-t-il.

"Je préfère un démarrage en sécurité, en transparence, et que ces quelques jours de latence avant de vacciner les petits, nous puissions les utiliser afin de vacciner les enfants qui sont à risque de faire des formes graves", ajoute le ministre de la Santé. "Depuis le début de la vaccination, il y a plus de 20 000 enfants de 5 à 11 ans qui ont été déjà vaccinés parce qu'ils étaient à risque de faire des formes graves, nous continuons."

Alors que le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer affirme que les écoles ne sont pas des lieux particuliers de diffusion du virus, Olivier Véran répond que "le fait est que le virus circule beaucoup chez les enfants, que ce soit à l'école ou à la maison". Pour lui, avec la vaccination, "il s'agit à la fois de protéger les enfants et de protéger leur éducation parce qu'un enfant qui n'est pas vacciné avec une vague d'Omicron aura beaucoup plus de mal à aller à l'école, et c'est aussi de protéger les parents et les grands-parents".