Député européen et membre suspendu du bureau national du Rassemblement national, Nicolas Bay a décidé de se détourner de la campagne de Marine Le Pen pour apporter son soutien à Éric Zemmour.

Le député européen Nicolas Bay © AFP / SAMEER AL-DOUMY

Il a fini par sauter le pas. L'eurodéputé et membre dirigeant du Rassemblement national, Nicolas Bay a annoncé mercredi son ralliement à Eric Zemmour en fustigeant les "revirements et reculades" de Marine Le Pen et son "refus de toute forme de débat interne" au parti. "J’ai pris le temps de la réflexion. Celui qui défend les convictions auxquelles je crois de la manière la plus claire, efficace et aussi la plus rassembleuse, c’est Eric Zemmour" explique-t-il sur France Inter samedi.

"Marine Le Pen, si elle veut rassembler les Français, il faut d’abord qu’elle soit capable de rassembler son propre camp" poursuit le nouveau membre de Reconquête. "A force de montrer la sortie à tout le monde elle renforce son concurrent." Selon Nicolas Bay, Eric Zemmour est le mieux placé "pour rassembler tous les patriotes d’horizons assez différents".

Il récuse les accusations de trahison

Le RN avait suspendu mardi de ses fonctions l'eurodéputé, le poussant au départ, alors qu'il envisageait de rallier le rival de Marine Le Pen, en l'accusant de "sabotage" pour avoir transmis des "éléments stratégiques" à Eric Zemmour, ce que l'intéressé dément.

Trois autres eurodéputés - Jérôme Rivière, Gilbert Collard et Maxette Pirbakas - ont déjà rejoint le candidat Reconquête!, suivis dimanche par l'unique sénateur RN Stéphane Ravier, ainsi que par plusieurs conseillers régionaux.