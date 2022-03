Le philosophe, spécialiste de l’environnement, est l'invité d'Éric Delvaux et Carine Bécard pour la parution aux Presses de Sciences Po de son ouvrage "Culture écologique”.

Selon Pierre Charbonnier, la culture écologique est absente. Absente non seulement des débats actuels mais absente aussi de nos institutions en France. "Ce qu'il faut mettre dans le terme de culture écologique est tellement en porte-à-faux par rapport à tout l'héritage historique des démocraties industrielles, disons productivistes, que forcément, il y a un écart gigantesque" explique le philosophe.

"Soit on dit qu'il faut faire un petit peu de place à côté des grandes structures juridiques, des grandes contraintes économiques, pour faire comprendre aux élites dirigeantes que l'on a besoin de compter la richesse autrement, que l'on a besoin d'orienter les politiques publiques autrement, on a besoin de créer des structures éducatives différentes. Donc là on fait peser le poids sur les structures dirigeantes. Soit on dit que c'est un problème à prendre à la racine, c'est-à-dire provoquer une culture civique, un socle de socialisation, donc intervenir sur l'école, différent de celui que l'on a."

"On peut essayer de développer un nouveau type de connaissance sur nous-même"

Autrement dit, Pierre Charbonnier appelle à rendre le citoyen "écolo" mais "pas sous la forme d'un surplus d'humanité ou d'un rapport esthétique au paysage, au vivant." "Il faut faire en sorte qu'un citoyen, aujourd'hui, se soit quelqu'un qui sache comment est produit ce qu'il mange, d'où ça vient, comment est produit l'électricité, à quel coût, avec quels risques, quelles sont nos dépendances, quelles sont nos subsistances. La plupart des gens, des enfants notamment, vivent dans un monde qui est magique. On appuie sur un bouton ça marche, quand ça ne marche pas : qu'est-ce qui se passe ?"

Le spécialiste de l'environnement ajoute que "on l'a vu avec le Covid, on va le voir avec la guerre en Ukraine : beaucoup de choses qui nous semblaient aller de soi, ne vont plus de soi."

Pierre Charbonnier souhaite montrer dans son livre que : "on peut essayer de développer un nouveau type de connaissance sur nous-même, sur ce qui nous lie les uns aux autres et ce qui nous lie au structure de pouvoir à travers ce fil rouge des rapports collectifs à la nature."