La nouvelle ministre des Outre-mer Yaël Braun-Pivet et le politiste chercheur au CEVIPOF Bruno Cautrès sont les invités de Carine Bécard.

La nouvelle ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, au micro de France Inter © Radio France / Capture d'écran France Inter / DR

Yaël Braun-Pivet, ex-présidente de la prestigieuse commission des lois à l'Assemblée Nationale est la nouvelle ministre des Outre-mer du gouvernement Borne. "C'est une proposition qui ne se refuse pas", déclare-t-elle, "tellement elle est enthousiasmante sur le fond et sur la forme".

On sait qu'on endosse de lourdes responsabilités, qu'on a un vrai pouvoir d'action et que maintenant il va falloir œuvrer 24h/24 pour faire au mieux et faire bien.

Elle dit avoir conscience de la "complexité de la tâche", à la tête du ministère des Outre-mer. Lors des dernières élections présidentielles, les DOM ont voté essentiellement pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, rejetant la candidature d'Emmanuel Macron.

Privilégier le dialogue avec les citoyens

Comment recoller les morceaux ? "En dialoguant, en écoutant, en étant près de ces territoires. La méthode du président du 'Avec Vous', c'est maintenant que nous allons la décliner", explique-t-elle.

Mardi dernier depuis Fort-de-France, en Martinique, les présidents de plusieurs collectivités, régions et départements d'Outre-mer ont lancé "un appel solennel à l'Etat pour un changement profond de la politique des outre-mer". Yaël Braun-Pivet souhaiterait effectuer un premier déplacement sur place, "avant l'été", promet-elle.

Pas de figure écologiste au gouvernement

De son côté, Bruno Cautrès, chercheur affilié CNRS au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po, note que le gouvernement Borne repose sur la même "charnière" que le gouvernement Castex : "Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti et d'autres." De même à l'écologie, portée par deux anciennes ministres qui prennent en grade : Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher. "Ça donne un peu le sentiment d'une équipe resserrée sur des personnalités qu'Emmanuel Macron connait bien", déclare le politologue.

On aurait pu s'attendre à ce qu'une nouvelle personnalité vienne pour incarner cette priorité sur l'écologie.

Il ajoute que "Pap Ndiaye constitue incontestablement la surprise de ce nouveau gouvernement", ajoutant "il a du pain sur la planche, il va falloir renouer le dialogue avec les enseignants."