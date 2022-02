Respectivement économiste et professeur à l’Université Paris-Dauphine, et directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégique, Philippe Chalmin et Édouard Simon sont les invités d'Éric Delvaux.

Le président américain Joe Biden fait une déclaration le 24 février 2022 à Washington, DC. © AFP / Brendan Smialowski

L'Union européenne et les États-Unis ont pris de nouvelles sanctions financières visant des personnalités et des intérêts russes après l'invasion de l'Ukraine. Ces nouvelles mesures ne vont pas "asphyxier la Russie" économiquement, souligne l'économiste Philippe Chalmin. "Je reste sur ma faim puisque, pour l'instant, le cœur de ce qui fait l'économie russe au quotidien, c'est-à-dire ses exportations, n'est pas affecté, notamment le gaz et le pétrole."

"On a quand même profondément touché les places financières et l'accès aux technologies", estime pour sa part Édouard Simon, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégique. "Les Russes ont perdu presque une décennie en termes économiques suite à l'annexion de la Crimée, c'est probablement la même chose qui est en train de se passer maintenant."

De nouvelles sanctions attendues

Un troisième train de sanctions est d'ores et déjà envisagé. Il pourrait inclure l'exclusion de la Russie du système bancaire Swift. La France s'y est dite favorable mais certains pays comme l'Allemagne et la Hongrie y sont réticents, craignant pour leur approvisionnement énergétique.

Pour Philippe Chalmin, "la vraie sanction serait le boycott total de toutes les exportations russes, notamment gaz, pétrole, minerais et métaux mais elle serait difficile à mettre en œuvre et difficile à supporter pour l'Europe du fait de sa dépendance au gaz russe". Mais d'après ce spécialiste, cette dépendance "n'est pas totalement insurmontable" : "La principale conséquence n'est pas tant une question de pénurie que de prix relativement élevés."

Un des enjeux pour les Européens est alors "de mettre en place des instruments de solidarité pour lisser les effets de ces sanctions et des contre-sanctions sur les économies européennes", estime Édouard Simon.