Respectivement chercheur en sciences politiques et spécialiste de la gouvernance des migrations à Sciences Po et à l'université de Liège et ancien ministre et député britannique, François Gemenne et Dominic Grieve sont les invités de Jérôme Cadet et Carine Bécard.

La guerre des mots a repris de plus belle entre Paris et Londres après l'annulation par Gérald Darmanin de la participation britannique à une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche, en riposte aux propos de Boris Johnson demandant à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne.

"Il y a une recrudescence des traversées, c’est certain" assure François Gemenne, chercheur en sciences politiques et spécialiste de la gouvernance des migrations à Sciences Po et à l'université de Liège. "C’est à la fois l’effet du Brexit. Les passeurs incitent de plus en plus les migrants à traverser la Manche. Les contrôles ont été renforcés considérablement". Il rappelle que la frontière a été bien plus sécurisée et militarisée. "Les gens sont contraints de prendre des routes migratoires plus dangereuses et donc prendre des canots."

En revanche, le chiffre des arrivées en Europe sont revenus "au niveau qu’il avait en 2012, 2013" poursuit François Gemenne. Des chiffres comparables "à ce que l’on a connu lors de la crise des réfugiés syriens". "On parle à Calais de 2000, 2500 migrants. À la frontière polonaise, on parle de 3000 ou 4000 personnes" précise-t-il. "On a des migrants qui sont concentrés sur des points de pression frontaliers particuliers, cela créé de l’anxiété, des tensions politiques."