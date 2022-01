La ministre des Armées Florence Parly est l'invitée d'Éric Delvaux.

La ministre des Armées Florence Parly le 30 septembre 2021 à Prague. © AFP / Michal Cizek

"La France ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix", a déclaré samedi la ministre française des Armées, Florence Parly, sur France Inter, au lendemain de la décision de Paris et de ses alliés de se donner deux semaines pour décider de l'évolution de leur engagement militaire.

Le torchon brûle entre Bamako et ses partenaires occidentaux depuis les deux coups d'Etat successifs qui ont porté les militaires au pouvoir et le refus de ces derniers d'organiser comme prévu des élections le mois prochain. "Nous devons constater que les conditions de notre intervention, qu'elle soit militaire, économique et politique sont rendues de plus en plus difficiles, bref, on ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix", a-t-elle déclaré. "Nous voulons tous poursuivre ce combat (contre le terrorisme NDLR), nous sommes unis par rapport à cet objectif, il nous faut donc désormais en déterminer les nouvelles conditions", a-t-elle poursuivi.

"Aujourd'hui le Mali est dirigé par une junte, qui est le résultat d'un double coup d'état dont la légitimité est donc discutable", a-t-elle précisé. "C'est une junte qui cherche manifestement à conserver le pouvoir le plus longtemps possible."

Tensions entre l'Ukraine et la Russie, Florence Parly prône le dialogue

"Le président de la République avec d'autres dirigeants ont mobilisés toutes leurs forces pour provoquer la désescalade", assure-t-elle. "Le dialogue continue et nous sommes persuadés que c'est par le dialogue, c'est par des solutions diplomatiques et politiques que nous devons résoudre ce conflit", dit-elle. Selon Florence Parly, le chef de l'Etat a indiqué, que "la France était prête, si l'OTAN le décidait, à déployer des éléments militaires en Roumanie, pays frontalier de l'Ukraine, pour pouvoir contribuer à cette réassurance." La ministre assure s'être rendue en Roumanie jeudi dernier pour "échanger sur cette question". Une réunion doit avoir lieu "très prochainement avec les membres de l'OTAN".