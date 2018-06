Retour sur la vie et l’œuvre d'Antoine Blondin (1922-1991), amoureux du vélo et du sport. Il a suivi vingt sept éditions du Tour de France et sept olympiades pour le journal l’Équipe. Il est aussi l'auteur du roman "Un singe en hiver".

Antoine Blondin, écrivain majeur du sport © AFP / Ulf Andersen / Aurimages

Avec le journaliste, écrivain et éditeur Benoît Heimermann qui a notamment fait paraître "Antoine Blondin, le muscle et la plume", recueil de 42 chroniques passionnantes.

Et Eric Fottorino, journaliste et écrivain. Ancien pdg du groupe Le Monde, il dirige l'hebdomadaire Le 1

Retrouvez l'équipe de l’œil du tigre sur les réseaux ! Joy, Philippe, Arnaud.