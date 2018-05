L'Argentin et le Portugais se partagent les ballons d'or, récompense suprême du footballeur, depuis des années. Ils sont (vraiment) tout en haut de leur sport : il était temps qu'on parcoure la carrière de ces deux génies et qu'on les compare dans l’œil du tigre !

Cartes Panini avec, à gauche, l'attaquant portugais Christiano Ronaldo et, à droite, l'attaquant argentin Lionel Messi © AFP / Marco Bertorello

Ils sont avec nous ce soir : le journaliste Alexandre Seban dont l'ouvrage "Messi VS Ronaldo" vient de paraître aux éditions Solar et Omar da Fonseca, ancien joueur et consultant pour la chaîne BeinSport.

Retrouvez l'équipe de l’œil du tigre sur les réseaux ! Joy, Philippe, Arnaud.