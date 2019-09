Vice-champion olympique en 1972, champion d'Europe en 1974 et champion olympique du 110 mètres haies en 1976 à Montréal, l’élancé Guy Drut a marqué l'histoire du sport. Il est avec nous ce soir pour évoquer son lumineux parcours.

L'athlète Guy Drut lors d'une séance d'entraînement © Getty / Gilbert Iundt/Corbis/VCG

Avec lui en plateau, la journaliste et ancienne nageuse Sophie Kamoun qui vient d'initier le programme "Nageur et Citoyen" où de grands nageurs français permettent de faire découvrir et d'apprendre la natation dans les zones sensibles.

Et Marc Ventouillac, journaliste à l'Équipe et spécialiste d'athlétisme, d'aviron et de biathlon.

Retrouvez l'équipe de L'Œil du Tigre sur les réseaux !

►►► Joy, Philippe, Arnaud