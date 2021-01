Les triathlètes sont les héros du sport moderne : mais qu'est ce qui les pousse à enchaîner nage, course à vélo et à pied ? Histoire, grands moments et philosophie du triathlon dans l’œil du Tigre ce soir...

Le triathlète français champion du monde Vincent Luis pose pour une photo avec Mario Mola, et Javier Gomez Noya (R), lors de la Grande Finale du Triathlon Mondial de l'UIT le 31 août 2019 à Lausanne. © AFP / FABRICE COFFRINI

Avec Georges Vigarello, philosophe. Son dernier ouvrage "Histoire de la fatigue" aux éditions du Seuil est passionnant. Il a aussi préfacé "Philosophie du triathlon" (éditions du Volcan) de Raphaël Verchère, Docteur et agrégé de philosophie qui est notre autre invité.