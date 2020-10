Son nom est associé pour toujours au tournoi du grand chelem de la porte d'Auteuil. Pourtant, Roland Garros (1888-1918), lieutenant pilote durant la 1ère guerre mondiale, est entré dans l'histoire avec ses incroyables exploits et records dans l'aviation sportive naissante. Portrait.

Roland Garros, aviateur, lieutenant pilote lors de la Première Guerre mondiale le 6 juin 1911, dans le cockpit d'un avion. © Getty / Branger / Agence de presse d'actualité

Avec Luc Robène, historien spécialiste de l’histoire du sport

et Benoît Heimermann, journaliste, éditeur et écrivain. Son dernier ouvrage paru est une biographie : "Albert Londres, La plume et la plaie" éditions Paulsen.

Pour approfondir votre connaissance de Roland Garros, on conseillera la lecture de ses Mémoires aux éditions Phébus en 2016.