Marco Pantani, Fausto Coppi, Gino Bartali, Ottavio Bottecchia, Felice Gimondi... ces fabuleux coureurs italiens ont remporté le Tour de France et ils font partie de son histoire. Retour sur leurs parcours et leurs exploits sur les routes de plaine et de montagne de l’hexagone.

Photo prise en juillet 1949 des cyclistes italiens Gino Bartali (G) et Fausto Coppi (D) patientant avant le départ d'une étape du Tour de France. © AFP / STAFF

Avec Eric Fottorino, amoureux du vélo, co-fondateur de Le 1 hebdo et Zadig le mag.

Et Fabien Archambault, historien.