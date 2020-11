Il a gagné 6 titres de champion US entre 1969 et 1989 et c'est une des figures les plus emblématiques de son sport : on dresse le portrait d'un basketteur de légende ce soir dans l’œil du Tigre...

Kareem Abdul-Jabbar en action au début d'un match de basket-ball NBA vers 1970 au Milwaukee Arena de Milwaukee, Wisconsin. © Getty / Focus on Sport

Avec l'historien Pap Ndiaye, spécialiste d'histoire sociale des Etats-Unis et Nicolas Martin-Breteau, historien spécialiste des mondes américains.