Peut-on vraiment dater les premiers Jeux Olympiques au 8ème siècle AVJC ? Comment les athlètes s'entraînaient-ils ? Les femmes étaient-elles autorisées à participer aux JO ? Quid de la triche et du dopage dans la Grèce antique ? On essaye ce soir de répondre à ces questions et à d'autres dans l'Œil du Tigre..

Poterie à figures rouges. Détail d'un vase: la victoire couronne un athlète d'une branche d'olivier. © Getty / DEA / G.DAGLI ORTI / De Agostini

Avec Violaine Vanoyeke, romancière. Elle vient de faire paraître "Les premiers Jeux Olympiques" aux Editions Sutton.

Et Jean-Manuel Roubineau, historien spécialiste de la Grèce Maître de conférences à l'Université Rennes 2 et en délégation à l'Université libre de Bruxelles. Il est l'auteur de l'excellent "Milon de Crotone ou l'invention du sport" paru aux Presses Universitaires de France.