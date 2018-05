8 juillet 1982, Séville, Coupe du monde de football. La France affronte la RFA. C'est un grand moment, une tragédie en deux actes, avec prolongations, que se propose de rejouer le comédien Massimo Furlan.

Le footballeur Français Jean Tigana en action contre Manfred Kaltz (Allemagne de l'Ouest), lors de la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA, le 8 juillet 1982 © Getty / Steve Powell

Quand le théâtre et la performance d'art contemporain s'immiscent dans le sport...

Samedi 2 juin à 20h45 au Stade départemental Yves du Manoir à Colombes, le comédien Massimo Furlan mettra en scène des volontaires qui interpréteront , la terrible rencontre entre la France et la RDA qui se solda par un échec des bleus de Michel Hidalgo et de Platini.

C'est le journaliste Stéphane Guy qui commentera ce "match" spécial. Il est lui aussi en plateau avec nous ce soir.

