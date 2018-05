"Le Maestro", c'est le surnom du suisse qui domine le tennis mondial. On écoute ce soir sa musique faite de mouvements et de classe. Avec la consultante et ancienne joueuse Sarah Pitkowski et le journaliste Thomas Sotto.

Le joueur de tennis suisse Roger Federer, ici lors d'un match du tournoi de Miami en mars 2018 © Getty / Mike Frey

Depuis 1998, ses gestes enflamment les courts du monde entier. Un artiste à part entière qui continue, à 36 ans, d'enchaîner victoires et records. L’œil du Tigre se penche sur ce droitier au revers à une main qui a gagné vingt tournois du Grand Chelem.

Sarah Pitkowski a joué professionnellement au tennis dans les années 90 et Thomas Sotto vient de faire paraître aux éditions du Rocher "Une aventure nommée Federer".

Retrouvez l'équipe de l’œil du tigre sur les réseaux ! Joy, Philippe, Arnaud.