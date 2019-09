Neuf médailles d'or olympiques : c'est un mythe de l'athlétisme qui rend visite à l’œil du Tigre ce soir. Carl Lewis, en chair, en os et en muscles vient nous parler de sa longue et lumineuse carrière de sauteur et de sprinter...

Carl Lewis, athlète et légende du 20ème siècle en 1980. © Getty / Robert Riger

Il a survolé l'athlétisme entre 1979 et 1996, sur les traces de son idole Jesse Owens. L'américain se confie sur ses souvenirs, son sport et sur l'avenir de l'athlétisme dont il fut le premier véritable professionnel. Un entretien radio exclusif :

