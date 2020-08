Il fascine les écrivains qui s'inspirent des efforts, records et destins des grands champions : le vélo a de tout temps marqué l'histoire littéraire. Retour sur un texte inédit de Gabriel Garcia Marquez et sur une mise en scène théâtrale des Forçats de la route d'Albert Londres.

Portrait d'Omer Huyse coureur cycliste le 20 juillet 1924 à l'arrivée du Tour de France au Parc des Princes. © Maxppp / Agence Rol. Agence photographique/Bibliothèque nationale de France

Avec Nicolas Lormeau, sociétaire de la Comédie Française qui a conçu et interprète "Les forçats de la route" d'Albert Londres du 11 au 27 septembre.

Et Pierre Boisson, figure incontournable de So Press et co-rédacteur en chef du magazine "Pédale !". Il a initié la publication du texte inédit de Gabriel Garcia Marquez "Le triple champion dévoile ses secrets" (So Lonely - Marabout)