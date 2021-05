Afin de mesurer, d’identifier dans nos villes des initiatives locales de solidarité, il existe une carte qui répertorie les "Hauts lieux de la transition". Mais qu’est-ce que ces hauts lieux de la transition ?

Les Hauts lieux de la transition © Getty / Fotostorm

Les Hauts lieux de la transition, ce sont des sites, des lieux ou des initiatives locales et solidaires qui répondent à plusieurs critères. Cela concerne la transformation économique, la transition énergétique, l’adaptation au changement climatique.

En Ile-de-France, L’institut Paris Région mène de nombreuses études sur l’évolution des ces hauts lieux qui sont déployés un peu partout au sein notamment de quartiers populaires. Il existe de nombreuses initiatives sociales et solidaires dans le domaine. Encore faut-il les connaître.

Justement, comment concrètement recenser ces haut-lieux ?

Ces hauts lieux on peut les trouver, ils sont accessibles via une carte interactive sur internet qui s’appelle Cartoviz. On peut géolocaliser dans un département, une ville, un quartier...on peut zoomer sur une rue et avoir une photo, un descriptif d’un de ces haut-lieux de la transition à travers cette carte.

Par exemple, à Cergy, l’association Sauvegarde 95 organise des ateliers solidaires de réparation de vélos. A Goussainville, le FoodLab95, « incubateur culinaire » implanté dans l’ancienne cuisine centrale de la ville, accompagne des porteurs de projets de son territoire.

Mais ce sont aussi les Ruches urbaines qui produisent du miel local à Sceaux…On peut trouver du recyclage d’objets à Gennevilliers, une maison des solidarités à Arcueil ou encore une serre pédagogique à Saint Ouen.

Plusieurs centaines de ces lieux sont répertoriés. Même dans les plus petits villages. Nicolas Laruelle, urbaniste, de l'Institut Paris Régions et qui à l’origine du projet :

Si l’on va par exemple, à La Boissière-Ecole, petit village des Yvelines, on va trouver à la fois une ferme d’élevage biologique, qui a installé une chaufferie bois utilisant du bois de la forêt voisine. On va retrouver une opération de restauration écologique d’une rivière pour améliorer l’écoulement et la rendre moins vulnérable au changement climatique et puis au centre du village, une épicerie relais de poste qui propose de nombreux services, ce qui permet de limiter au maximum les allers- retours vers les pôles urbains qui sont éloignés de ce petit village isolé. (Nicolas Laruelle)

A travers cette carte, on mesure mieux le foisonnement d’initiatives locales de transition, portées dans de multiples domaines : la mobilité, l’économie circulaire, l’agriculture urbaine… Elles sont portées principalement par des associations, des collectifs ou des coopératives qui forment un tissu économique « social et solidaire » très dense dans certains quartiers populaires.

Le guide de découverte que l’on peut imprimer depuis la carte interactive, permet de partir sur le terrain, à l’aventure, à la rencontre de ces initiatives inspirantes. Ce sont aussi des révélateurs sur l’aménagement, la gestion urbaine de proximité.

Un enseignement majeur, pour moi, en matière d’urbanisme, c’est qu’un travail très concret sur les places, sur les squares, sur les cheminements piétonniers comme par exemple, à l’Ile Saint-Denis ou à Fontenay sous-bois, peut être très utile pour créer du lien entre les initiatives et faire prendre la "mayonnaise" de la transformation urbaine. Les urbanistes, les aménageurs ont des choses à faire pour accompagner toutes ces initiatives-là. (Nicolas Laruelle)

Cette expérience en ligne menée en Ile-de-France ne demande qu’à se développer. Il est possible à chacun déjà d’y contribuer, de faire connaître des initiatives, de suggérer de nouveaux hauts lieux.

En espérant qu’au-delà du territoire francilien, cette cartographie existe un jour au niveau national. Pour mettre en lumière ces belles initiatives locales. Même si la ville prend du temps à bouger, ces signes-là, on en a vraiment besoin.

