Parmi les nouvelles formes de vie en collectivité, l’habitat participatif connaît depuis quelques années une forte croissance. Au-delà du partage et de la solidarité entre voisins, comment construire cette aventure collective ?

L'habitat participatif © Getty / svetikd

L’habitat participatif, c’est tout d’abord une aventure collective. Ce sont des personnes qui se rassemblent, et vont concevoir, penser, imaginer ensemble leur futur habitat dans lequel il y aura des espaces individuels et des espaces partagés. Ce peut être une salle de réunion, un jardin, un atelier…tout est possible.

L’idée première, c’est l’entraide, le partage, créer un endroit convivial et se donner des coups de main pour les courses, les gardes d’enfants, des services du quotidien. Ca dépasse la question du logement. C’est un mode de vie. Dans l’habitat participatif, il y a une logique de solidarité et d’échanges entre les générations.

Il y a aussi une vraie demande de gens qui ne veulent pas habiter seul. Cela permet aussi de mutualiser des espaces et donc, souvent, des coûts.

L’habitat participatif est-il inscrit dans la loi ?

Il existe des statuts de copropriété à l’habitat participatif. Les sociétés d’attributions et d’autopromotion où chaque habitant à des parts qui correspond à son lot et puis les coopératives d’habitants, où l’on est sur une logique de propriété collective.

Si le concept plait en France et fait de plus en plus d’adeptes, on est encore loin de la Norvège par exemple où près de 15% du parc de logements est géré par des coopératives d’habitants, ce qui représente 650 000 personnes. Cette proportion atteint même 40% à Oslo.

L’habitat participatif se démocratise. Il y a quelques années, tout partait des habitants. Aujourd’hui, il y a des initiatives qui émanent de collectivités, de villes qui réservent des terrains pour ce type de projet. Cela peut démarrer aussi d’un organisme HLM qui veut se renouveler et montrer qu’il peut construire des logements autrement et proposer aux habitants de participer à la gestion des lieux. Il y a aussi des promoteurs citoyens qui se spécialisent dans le domaine comme « Habitat et partage ».

Solidaire, écologique et citoyen

La principale difficulté c’est de trouver du foncier, des terrains pour cette aventure humaine. La plupart des constructions sont liées à des constructions nouvelles, souvent avec une dimension écologique. Ensuite c’est le temps. Aujourd’hui, il faut compter autour de 3 à 4 ans pour passer du rêve à la réalité. Il y a des structures qui accompagnent les projets et permettent d’aller plus vite.

Si la crise sanitaire, le confinement ont été des freins à des projets d’habitat participatif, cela a aussi été un accélérateur, une prise de conscience pour certains d'habiter et de vivre autrement, comme le confirme Ludovic Parenty, le coordinateur national de Habitat Participatif France :

On a assisté à une demande assez forte de gens qui souhaitent se lancer dans ce type de projet. Le confinement a été un accélérateur d’une tendance de fond dans la société qui est une aspiration à une vie plus solidaire, plus écologique, a une volonté d’un véritable engagement citoyen. L’habitat participatif s’inscrit bien dans la démarche de transition citoyenne et écologique.

Habitat participatif France fédère, met en relation les différents réseaux

Le mouvement a même lancé sur internet, une plateforme qui recense tous les projets – il y en a plus de 700, à différents stades d’avancement, ceux déjà construits, ceux en travaux et tous les groupes existants. Cela permet par exemple, de trouver à partir d’une carte de France, en temps réel et ville par ville, des groupes qui sont à la recherche de futurs voisins. Il y a aussi la liste de toutes les structures locales qui permet d’accompagner concrètement au plus près de chez vous. Un réseau très pratique et bien utile pour se lancer dans l’aventure...

Aller plus loin :