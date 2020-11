Acteurs publics, privés, étudiants, professionnels de l'aménagement urbain...Focus sur une initiative digitale avec la naissance d’un média collaboratif dédié à la ville de demain. Nouveaux usages, biodiversité, mobilité, logements, bureaux...tous les thèmes de la ville durable sont abordés.

Image numérique d'un bâtiment futuriste générique abstrait avec jardin sur le toit et éoliennes à l'horizon. © Getty / Andriy Onufriyenko

C’est un média, une plateforme pour éclairer, décoder sur ce que l’on appelle la fabrique de la ville.

Car il n’est pas facile de s’y retrouver. Les sujets autour de la ville de demain que l’on construit aujourd’hui, cela nécessite des partages, de la Co-construction. Il y a beaucoup d’acteurs, d’innovations, de start-up, d'intervenants du monde de la recherche, l’information est parfois dispersée. Et des notions scientifiques trop complexes.

Il existe désormais une plate-forme digitale sur la ville de demain. Son nom : Urban Chronicles. A l’origine, Green Soluce, spécialisée dans le conseil et l’aménagement urbain, et qui édite cette plateforme.

Chacun peut devenir acteur de la plateforme qui regroupe des interviews, des podcast, des vidéos sur des sujets comme la biodiversité, la ville post-carbone, la mobilité, les nouveaux usages, la data, l’intelligence artificielle, mais aussi l’évolution du logement ou le bureau de demain.

L’idée : une démarche collaborative qui s’appuie sur un réseau « d’Urban reporters » en France bien sûr mais aussi en Europe et à l’international.

L’enjeu c’est de rendre tout cela attractif comme le souligne Ella Etienne-Denoy à l’origine de la plateforme :

_L’idée c’est de pouvoir fédérer l’ensemble des acteurs dans une approche de solutions qui fonctionnent, qui ont un potentiel de réplicabilité sur le terrain, qui font sens pour le citoyen citadin avec cette idée de journalisme de solutions, de récit collectif et puis aussi de communauté. _Ella Etienne-Denoy

Des communautés qui se croisent, échangent. L’immobilier et la ville sont au cœur des transitions : environnementale, digitale et plus largement sociétale.

Et concrètement, qui participe à cette plateforme ?

Des acteurs privés, des acteurs publics, des collectivités mais aussi des associations, des particuliers, de la communauté étudiante jusqu’au citadin.

Il a fallu un an et demi de travail pour élaborer, fournir et proposer des contenus autour de l’urbanisme dans cette plateforme média collaborative qui évolue chaque jour. Les sujets se développent et les enjeux sont clairs :

Il y a vraiment un enjeu de travailler collectivement, ce que font d’ailleurs très bien certains de nos voisins européens. Peut-être qu'en France, on a un petit peu de mal mais l'on a tellement d’énergie, de savoir-faire, d’expertise…et donc Urban Chronicles, à son modeste niveau, a vocation de devenir cette plateforme du collectif pour une ville plus durable, inclusive et résiliente.

Voilà donc pour l’initiative de cette plateforme en ligne dont le but est d’informer, de rendre service et nous éclairer sur des sujets majeurs. Des sujets qui concernent l’avenir des villes et de nos quartiers.