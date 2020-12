A quelques jours de Noël, voici des idées de cadeaux à mettre sous le sapin. Il s’agit de livres consacrés à l’urbanisme, aux choses de la ville…Alors, quelle est la sélection ?

Des livres sur les choses de la ville © Getty / Kathrin Ziegler

Pour ceux qui s’intéressent à l’urbanisme, à la transformation de la ville, à son évolution, il y a quelques nouveautés.

Tout d’abord, le livre « Droit de Cité - de la ville monde à la ville du quart d’heure » de Carlos Moreno. Ce fils de paysan de la Cordillère des Andes, devenu chercheur, expert urbain, fasciné par les villes, propose de mettre en pratique « La ville du quart d’heure ».

C’est le principe de trouver près de chez soi tout ce qui est essentiel. Pour faire ses courses, pour travailler, pour pratiquer des loisirs, pour se cultiver, pour se soigner. A moins de 5 minutes à vélo et à 15 minutes maximum à pied. Sans prendre la voiture. Plusieurs expériences sont menées en France et à l’étranger. L’hyper proximité. Des quartiers entièrement conçus et pensés / pour rendre service et faire gagner du temps aux habitants. Un concept qui paraissait utopique il y encore quelques années et qui fait de plus en plus d’adeptes. Pour Carlos Moreno, c’est la voie de l’avenir :

Moi ce que je propose avec la ville du quart d’heure ce n’est pas une baguette magique…je propose un voyage, je propose un chemin, je propose une voie qui rééquilibre le volet écologique, économique et social. C’est-à-dire une ville qui soit vivable, viable et équitable.

Dans son livre, Carlos Moreno rend hommage au philosophe Edgar Morin, à l’écrivain Italo Calvino et ses villes invisibles...il nous entraîne aux variations du rythme de la cité, aux questions des territoires et s’interroge sur le rôle essentiel de la gouvernance.

Autre urbaniste dont vous nous aviez parlé sur France Inter c’est Sylvain Grisot

Son « Manifeste pour l’urbanisme circulaire » est réédité aux éditions Apogée. Un livre qui fait la part belle à toutes les alternatives à l’étalement de la ville. Comment mieux réutiliser l’existant.

3 min À écouter - Société L'urbanisme circulaire 3 min

Transformer les bureaux en logements. Construire des bâtiments qui seraient évolutifs dans le temps, recycler du foncier, des sols avec des espaces inutilisés. L’urbanisme circulaire, c’est agir avant de démolir, prendre conscience qu’il y a énormément de ressources dans la ville qui ne sont pas exploitées.

Pour ceux qui souhaitent habiter autrement, en collectivité, un manuel très pratique :

C’est un guide sur l’habitat participatif. En 10 ans, on est passé d’un projet expérimental à une pratique beaucoup plus développée. Encore faut-il décrypter.

Vouloir vivre à plusieurs sous le même toit…Quel budget pour un projet immobilier de ce type ? Quel statut juridique choisir ?. Qu’en est-il de l’idée de départ de « changer la ville pour changer la vie » ? Et bien, Samuel Lanoë, qui s’y connaît dans le domaine, dresse un état des lieux très complet. Titre de l’ouvrage : « Le petit manuel de l’habitat participatif » bâtir du commun au-delà des murs.



On termine par deux livres pour rêver…

Si vous souhaitez rêver « Poétique de la ville, urbanisme et architecture » de Rémy Ailleret met en lumière des écrivains, des poètes, des romanciers qui ont consacré de très belles pages à la poétique de la ville.

J’ajoute un carnet de voyage où Patrick Baud nous emmène à la découverte de plus de 90 lieux insolites à travers le monde. Les vidéos ont été un immense succès, c’est maintenant un livre. Illustré, bien sûr.

Londres, New York, Tokyo, Rome, Paris, Prague, Berlin ... « Etranges escales » c’est le titre de ce livre sur des lieux magnifiques avec des cartes, des adresses…140 pages de curiosités où des secrets bien gardés…sont ici dévoilés.

Aller plus loin