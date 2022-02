Au carrefour des transitions démographiques, écologiques et numériques, le bâtiment doit tenir compte des bouleversements majeurs en cours et à venir. Focus sur une démarche prospective, qui s’appelle "Imaginons ensemble, les bâtiments de demain".

Imaginons ensemble, les bâtiments de demain © Getty / baranozdemir

C’est une démarche collective. Un travail mené par l’ADEME, l’agence de la transition écologique et le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment). Deux ans de concertations, d’ateliers, de recueil d’idées auprès des professionnels de l’immobilier et de la construction, pour se projeter sur les bâtiments de demain. Ils sont partis dans un exercice de prospective à horizon 2050. Ce n’est pas prédire l’avenir mais c’est anticiper les changements à venir. Et les aspirations sont nombreuses. Jean-Christophe Visier, directeur de la prospective pour le CSTB et l’ADEME :

Aujourd’hui, si l’on regarde ce que recherchent les utilisateurs des bâtiments, ils recherchent plein de choses intéressantes. De l’espace, des services de proximité, de la nature. Ils ont bien en tête qu’il faut bien loger tout le monde, y compris les plus pauvres, les personnes âgées qui vont être plus nombreuses. Il va falloir protéger l’environnement. Limiter le temps dans les embouteillages. Et qu’en même temps on voudrait avoir plus de sécurité en étant propriétaire. Tout ça c’est important. Le défi, c’est : est-ce que l’on peut faire tout ça à la fois ?

Quels seront les axes clés pour les imaginer les bâtiments de demain ?

Tenir compte de plusieurs transitions, ce sont les trois grands facteurs de changements.

La transition démographique. C’est-à-dire comment répondre au vieillissement de la population. Maintenir à domicile le plus longtemps possibles les personnes âgées, qui le peuvent et qui le souhaitent. Adapter les logements au vieillissement. Concevoir des logements évolutifs selon les différents âges de la vie. En termes d’espaces modulables, de configuration des plans. Mais aussi développer l’habitat intergénérationnel et la cohabitation intergénérationnelle.

La transition écologique. Répondre au défi du changement climatique. Construire, aménager, recycler des bâtiments en tenant compte des enjeux environnementaux, de leur évolution. Ne plus étaler les villes. Bâtir réversible pour accueillir - au fil de temps - des bureaux, des logements. Ou les deux. Penser la rénovation des immeubles, des maisons, des appartements.

La transition numérique qui transforme nos modes de vie. L’accès au logement, son occupation, son partage. Les données publiques et privées. Penser le logement en terme de services et d’usages. Ce sont les espaces communs pour travailler, télétravailler, les tiers-lieux, les lieux hybrides mais aussi les nouvelles formes d’habitats participatifs qui se développent. Et l’urbanisme transitoire.

Le bâtiment est donc au carrefour des transitions démographiques écologiques et numériques.

Et quels scénarios sont envisagés ?

Il y en a 4. Le 1er, c’est le plus pessimiste, c’est le scénario "pénurie", avec l’impact des crises systémiques (climatique, économique, sanitaires) sur les capacités de fonctionnement des parties prenantes (ménages, entreprises, pouvoirs publics…) on n’y arrive pas. Le 2ème, c’est le scénario "difficile de tout faire" où la difficulté pour les acteurs de tout faire simultanément, face aux grandes transitions. Le parc évolue alors de manière contrastée, avec des bâtiments performants, mais aussi un nombre encore important d’ouvrages mal adaptés.

Le 3ème, c’est le scénario "rééquilibrage" au profit des territoires périurbains, des villes moyennes ou des territoires ruraux. La préservation de l’environnement et l’anticipation des crises systémiques deviennent des priorités et puis le 4eme scénario "Bâtiment comme service". Les acteurs s’adapteraient rapidement aux défis des transitions écologique et démographique. Une mutation profonde du bâtiment s’opère, avec, en ville des ouvrages, pensés comme des "services" mis à disposition des occupants. Albane Gaspard, sociologue, chargée de la prospective des bâtiments à l’ADEME sur ce scénario :

Le bâtiment devient un service et selon ses étapes de vie, on peut d’abord commencer en étant dans du coliving et puis ensuite vivre dans une maison quand on commence à avoir des enfants. Et puis en vieillissant, se rapprocher du centre-ville, quitter sa maison qui est vide parce que les enfants sont partis et aller dans un appartement plus petit, plus près des services, donc plus pratique.

Quel que soit le scénario, (que l’on doit prendre comme une boîte à outil) les acteurs du bâtiment et de l’immobilier devront faire preuve d’agilité pour répondre à ces nombreux défis. La démarche sera complétée par une autre autour de l’économie circulaire. Avis à ceux qui veulent s’informer, voire apporter leur pierre à l’édifice, n’attendez pas 2050, rendez-vous sur le site dédié : www.batimentdemain.fr

