Coup de projecteur sur l’intelligence artificielle et la ville de demain à travers le regard d’un étudiant, qui a parcouru le monde pendant plusieurs mois, pour découvrir les différents usages de l’IA dans les grandes métropoles.

Intelligence artificielle : quel(s) usage(s) pour la ville de demain ? © Getty / Nitinai Sangunsri / EyeEm

Il s’appelle Hubert Beroche, ancien étudiant à l’EM Lyon, aujourd’hui à Polytechnique en économie urbaine, il a lancé la plateforme, le think tank Urban AI (pour Intelligence Artificielle). C’est devenu une référence.

Dans son tour du monde, il a visité une quinzaine de villes, rencontré des start-up, des spécialistes qui mettent à profit des centaines de milliers de données, géographiques, scientifiques, mathématiques qui, collectées les unes aux autres, rendent service à la collectivité. Ça, c’est le mode vertueux. L'utilisation de l’intelligence artificielle pour analyser des pannes, anticiper en amont des problèmes de canalisation, des fissures, des risques d’effondrement – avec des logiciels, des drones…

L’IA participe pleinement au développement durable. Et si l’on prend l’exemple de bâtiment, peut répondre à différents enjeux. Hubert Beroche :

Il va y avoir d’abord un enjeu d’optimisation énergétique. C’est-à-dire, comment je vais utiliser l’intelligence artificielle pour optimiser la consommation énergétique d’un bâtiment ? C’est-à-dire pour faire en sorte en analysant différents paramètres parmi lesquels l’environnement bâti, l’isolation de mon bâtiment, son taux d’ensoleillement et puis aussi les usages de mon bâtiment. On sait aujourd’hui que dans le domaine des bâtiments de bureaux, 50 % du temps, un bâtiment n’est pas utilisé. Cela a un impact sur la consommation de ce bâtiment. En agrégeant toutes ces données-là, en les analysant, on va être capable en moyenne de réduire de 30 à 50 % la consommation énergétique d’un bâtiment.

C’est l’un des modes vertueux de l’intelligence artificielle. La complémentarité. Où chacun d’ailleurs avec ses données et ses informations sur smartphone, peut participer au bien être dans la ville, à la maintenance prévisionnelle des infrastructures. Et l’on devient, ce que l’on appelle des capteurs vivants.

Mais avec l’utilisation des données des citoyens, il y a des limites…

Limites de partage de données, limites de gouvernance, limites de transparence, quitte à rencontrer l’hostilité. Et c’est ce qui est arrivé à Google. Google qui devait, via une de ses filiales, transformer tout un quartier de Toronto. Tout était prêt en théorie pour créer une ville "dite intelligente" (Smart City) quartier futuriste, hyper connectés, capteur humain, environnemental, inclusif… Or, le projet a été arrêté, non pas à cause du Covid mais en raison d’une opposition citoyenne. Une sacrée leçon. Hubert Béroche :

Ce qui est intéressant et c’est que ce que nous dit ce cas d’usage et cet échec, c’est qu’il ne suffit pas d’avoir de l’innovation technologique, il ne suffit pas d’avoir de l’intelligence artificielle pour faire une ville. Une ville c’est quelque chose d’éminemment collectif, c’est l’incarnation d’un contrat social. Ce sont des individus avec des imperfections. Et donc, dès lors qu’on s’intéresse à cet espace public. Il faut embarquer toutes les parties prenantes. Et c’est ça le problème de Sidewalk Lab (société filiale new-yorkaise filiale d’Alphabet, la maison mère de Google) et de Google, c’est l’échec à embarquer toutes les parties et les différents acteurs de la ville dans leur projet.

La leçon est que les habitants ne voulaient pas que Google ait les clés de leur ville. Hubert Beroche milite pour que les technologies s’inspirent de l’urbain. Comme par exemple, le projet Go Boston 2030, sur un plan de mobilité :

Le but de Go Boston 2030 c’est de co-construire avec l’ensemble des parties prenantes de la ville, un projet de mobilité urbaine à horizon 2030. Pour y parvenir, ils ont mobilisé, certes des citoyens mais aussi des start-up de mobilité autonome, des grands acteurs économiques comme le BCG (Boston consulting group) ou encore des associations. Ensuite, sans utiliser des capteurs ou de l’intelligence artificielle, ils ont mis toutes ces personnes autour de la table. Ils ont fait des workshop et ensemble, ils ont travaillé sur la ville de demain et travaillé sur la ville dont ils voulaient.

En synthèse, dans ce plan de mobilité, les citoyens ne veulent spécialement pas des voitures autonomes de niveau 5... ils veulent que leurs enfants puissent traverser les routes en toute sécurité, de la végétation, moins de pollution et à partir de là…les nouvelles technologies vont s’adapter, apporter des innovations pour répondre aux souhaits de la collectivité.

L’enjeu de demain dans l’intelligence artificielle, au service de la ville, n’est pas que technologique, il est avant tout humain.

Aller plus loin

Urban AI