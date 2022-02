Dans le cadre de la transition écologique et afin de lutter contre les logements les plus énergivores, il existe un système d’aide et des outils pour tenter de mieux s’y retrouver. Explications.

Transition énergétique : être accompagné pour rénover son habitat, un enjeu majeur © Getty / Westend61

Avant de se lancer dans les travaux de rénovation de sa maison ou de son appartement. Il faut déjà y voir plus clair. Et S’informer. D’autant que l’on peut obtenir des aides financières. Vous avez entendu parler de MaPrime Rénov. C’est bien, mais le constat est unanime : on a besoin d’accompagnement.

Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau service public pour s’y retrouver dans les aides en matière de rénovation énergétique est proposé. C’est France Rénov. france-renov.gouv.fr. On trouve des infos pour les projets de rénovation, des outils de simulations sur les aides financières disponibles, un annuaire des artisans qualifiés…il y a même un numéro de téléphone : 0 808 800 700. Des conseillers et à terme, une promesse, un interlocuteur unique « Mon accompagnateur Rénov », pour orienter tout au long du projet de travaux.

Au-delà des enjeux environnementaux, la valeur verte des logements prend de plus en plus d’importance…

Autour de 4 millions 800 000 "passoires thermiques" en France selon une étude du ministère de la transition écologique (sur 29 millions de résidences principales en France), plutôt 7 à 8 millions selon la FNAIM. Progressivement, les logements les plus énergivores vont sortir du marché de la location. Le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE), classe les biens de la lettre A, la meilleure note, à G, la pire, en fonction de leur performance énergétique. Il évalue aussi la consommation d'énergie et son impact en terme d'émissions de gaz à effet de serre. Un DPE qui doit être annexé à tout contrat de vente ou de location, avec, désormais, de lourdes conséquences. Juridiquement, il devient opposable.

Et il y a un calendrier très précis qui est mis en place ?

A compter de la fin du mois d’août 2022, gel des loyers pour les logements classés F et G qui ne pourront plus être augmentés.

A partir de septembre 2022 : audit énergétique obligatoire pour la vente des maisons classées F et G

En 2025, les logements classés G seront considérés comme indécents, donc interdits à la location.

En 2028, interdits à la location les logements classés F, et, en 2034, ce sera au tour des les logements classés E

Même si de nombreux professionnels estiment que le calendrier sera difficile à tenir. Et qu’il faut éviter que le parc locatif se réduise, la rénovation, c’est un peu le sens de l’histoire. Et dans ce cadre, la mobilisation doit être collective. Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS (union des syndicats de l'immobilier) :

On est dans une prise de conscience écologique. Et puis on dit maintenant à un propriétaire : regardez l’étiquette de votre logement…faites votre DPE et après vous saurez à quoi vous en tenir. Peut-être que vous ne pourrez plus louer. Il faudra faire des travaux.

Et puis en matière de ventes, cette valeur verte va-t-elle influer sur les prix ? Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM (Fédération nationale de l'immobilier)

Cette valeur verte va-t-elle impacter les prix ? Je pense qu’à terme, oui. Cela va aussi influer sur les vendeurs et les acquéreurs parce que le diagnostic sera là pour poser ce classement. Et finalement, à terme, tous les logements des Français seront classés avec ce pivot qu’est le diagnostic de performance énergétique à partir duquel doit s’articuler une politique d’aide.

Une politique d’aide qui passe par l’accompagnement. En attendant, « valeur verte » pour les uns, « décote rouge » pour les autres, une chose est sûre, comme un carnet de santé de la maison ou de l’appartement, les lettres qui figurent sur les étiquettes des logements vont être étudiées à la loupe. Et pour longtemps.

