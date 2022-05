Parcours, expos, conférences...jusqu'au 13 juillet 2022, la Biennale met en valeur, l’architecture, l’urbanisme et les paysages. Cette deuxième édition se déroule dans plusieurs communes d'Ile-de-France avec le thème "Terre et villes"

B.A.P, ce sont les initiales de la Biennale Architecture et Paysage. L’événement se tient dans plusieurs communes de la métropole francilienne. Thème de cette édition « Terre et villes ».

Jusqu’au 13 juillet, des parcours, des conférences, des ateliers et des expositions dans des lieux singuliers comme le potager du Roi à Versailles ou l’école nationale d’architecture et celle des paysages.

C’est l’occasion de découvrir, de rêver mais aussi de plonger dans des projets urbains très concrets. Comme le futur Grand Paris express. Les maquettes, les chantiers, les 68 nouvelles gares et les transports qui pourront relier à terme, 12 millions d’habitants.

Pour se repérer, la Biennale propose un voyage immersif sur le Grand Paris Express. Dominique Perrault, architecte, urbaniste et commissaire de l’expo :

L’idée, d’une part c’est de dessiner des cartes actualisées avec ce grand réseau. Donc, il y a des superpositions de cartes historiques et de plus récentes. On se retrouve, on se repère, on découvre que l'on aura une station pas loin de chez soi. Mais surtout, au cœur de ce dispositif de carte, qui par définition, est assez immobile, il y a un cylindre dans lequel on pénètre. On voit circuler des images, des trains. Nous sommes dans le tunnel, dans le tuyau de la circulation. C'est l'occasion de vivre le Grand Paris express comme en étant un futur grand voyageur.