A un peu moins de 1 000 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, focus sur les villages des athlètes et des médias, qui doivent à l'issue des Jeux, se transformer durablement en quartiers d'habitations avec un mixité d'usages.

Futur Village Olympique des Médias qui sera transformé à l’issue des Jeux en quartier d’habitations à Dugny (93) © Secteur Aire des vents - Perspective : Ailleurs Studio et Octav

Où en sont les principaux chantiers pour les JO de 2024 ?

Ils avancent. Doucement mais sûrement. Ce n’est pas un sprint mais un marathon. La plupart des sites doivent être prêts bien avant le 26 juillet 2024, date officielle de l’ouverture des Jeux. Les sites olympiques seront répartis en plusieurs pôles.

Si certains seront rénovés, l’avantage c’est que de nombreux sites existent déjà. Stade de France, Bercy, Roland Garros, Parc des Princes, Colombes, Coubertin...Dans Paris intra-muros, le Grand Palais doit accueillir l’escrime, les Invalides, le tir à l’arc, sous la Tour Eiffel, il y aura du Beach Volley et puis, il est prévu la natation à La Défense, le golf et le cyclisme à Saint Quentin en Yvelines...J’ajoute…qu’en dehors de la région parisienne, il est prévu les compétitions de handball à Lille, celle de la voile à Marseille et le surf à Tahiti...

Alors, quels sont les chantiers majeurs ?

En dehors notamment du Centre aquatique de Saint Denis et la construction de l’Arena Porte de la Chapelle qui vient de débuter, il y en a deux emblématiques : le village Olympique des athlètes et le village des médias. Avec une idée commune et une promesse. C’est l’héritage. Il faut transmettre. Hors de question de construire uniquement pour une compétition sportive, même si elle a un écho planétaire.

L’idée : Concevoir des bâtiments hybrides, réversibles, qui puissent évoluer dans le temps, remplir d’autres fonctions. Des bâtiments, respectueux de l’environnement, avec des matériaux biosourcés. Donc, transformer durablement des sites temporaires (qui n’existeront que durant un mois ) pour les rendre utiles par la suite pour les habitants.

Et c’est le cas du futur village Olympique des athlètes ?

C’est ce qui est prévu. Il doit accueillir 15 000 athlètes pendant les Jeux. Il sera reconverti ensuite en quartier d’habitations à cheval sur les communes de Saint-Ouen ; Saint-Denis et l’Ile Saint-Denis. A terme, plusieurs milliers de nouveaux logements, une résidence étudiante, un hôtel, des bureaux, des commerces, des espaces verts...sur une cinquantaine d’hectares. Et la promesse de transports adaptés.

L’autre grand chantier, c’est le village des médias qui se situe à Dugny (en Seine Saint-Denis)

Oui, là aussi le site sera reconverti à l’issue des Jeux en quartier, une Cité-Jardin qui se veut – également - exemplaire. Tant pour l’environnement, et les services avec 1500 logements à la clé (plus de 5000 personnes) . Eric Groven, président de Sogeprom, l’un des opérateurs du projet :

Indépendamment de la concertation avec les futures populations, il y a aussi la mixité des usages. C’est-à-dire, concevoir un quartier autour de services pour développer le bien être des résidents autour de services de conciergerie, de mobilités douces, de centres médicaux, de crèches…bref, ce que l’on veut à la différence de la façon dont on construisait un quartier dans les années 70 ou 80, ce n’est pas simplement empiler ou aligner les bâtiments...On veut créer une vie de quartier.

Une vie de quartier, avec la nature au cœur du projet, adossé au Parc Georges Valbon et qui doit profiter à des milliers de familles. Pour en arriver là, il y a un rétroplanning très précis. Eric Groven :

Nous sommes en novembre 2021 et nous livrerons cet ouvrage le village des médias, qui va accueillir 1500 journalistes et techniciens pour la couverture des Jeux Olympiques, nous livrerons en mars 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques se termineront fin septembre 2024. Et nous commencerons à partir d’octobre 2024 à transformer en phase héritage, ce village en cette cité-jardin de façon à ce que les premiers habitants puissent entrer dans les lieux à partir de 2025.

La signature des terrains a été actée cette semaine. Ce qui signifie que les travaux peuvent officiellement commencer. Reste à tenir les délais. Tenir les budgets. Embarquer dans l’aventure collective...En tous cas, au-delà des compétitions sportives, et de la couverture médiatique des JO, en matière de nouveaux logements et de futurs quartiers, il y a de sacrés enjeux.

