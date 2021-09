Ce matin, nous recevons Catherine Jacob et Martin Lamotte pour la pièce "Papy fait de la résistance" au Théâtre de Paris

Catherine Jacob à Paris en 2017 et Martin Lamotte à Paris en 2016 © Getty / Foc Kan/WireImage et Eric Fougere/Corbis

Juin 1940. La France est envahie et gémît sous la botte nazie.

Dans Paris occupé, le Führer se pavane en vainqueur et savoure sa victoire. Les Parisiens subissent de plein fouet la débâcle et se désespèrent. Mais pas tous les Parisiens. Certains résistent. C’est le cas d’André Bourdelle, grand musicien à la tête d’un des plus grands réseaux de la résistance française. Malheureusement, en 1941 il sera fait prisonnier et mourra en prison. Il laisse sa famille dans le deuil, mais sa femme et ses enfants ont repris le flambeau et résistent à l’envahisseur aux côtés de leur grand-père paternel : un homme qu’ils appellent affectueusement… Papy.

La pièce de théâtre créée au Splendid, adaptée au cinéma et devenue culte, revient sur les planches, revisitée et enrichie, au Théâtre de Paris.

Philippe Lombard écrivain et journaliste cinéma. Il a écrit de nombreux ouvrages dont « Le petit livre des bronzés » aux éditions First

La bande originale de Catherine Jacob et Martin Lamotte

Catherine Jacob

1986 The communards "Don't leave me this way"

The communards "Don't leave me this way" 1989 Texas "I don't want a lover"

Texas "I don't want a lover" 1996 Robbie Williams "Freedom"

Robbie Williams "Freedom" 2006 INXS "Pretty Vegas"

INXS "Pretty Vegas" 2016 The Rolling Stones "Ride'em on down"

Martin Lamotte

1983 Julien Clerc "Lili voulait aller danser"

Julien Clerc "Lili voulait aller danser" 1996 Worlds Apart "Je te donne"

Worlds Apart "Je te donne" 1998 Alain Bashung "La nuit je mens"

Alain Bashung "La nuit je mens" 2006 Florent Pagny "Là où je t'emmènerai"

