Yvan Bourgnon est l'invité de La Bande Originale pour présenter le festival "We love green", festival qui aura lieu les 2 et 3 juin au Bois de Vincennes. Il présentera une conférence sur le thème : "Nettoyer les océans, c'est possible".

Yvan Bourgnon, 2017 © AFP / Martin BUREAU

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Marina Rollman.

Loïc Yviquel, président de Sponsorise.me, viendra nous parler de l’intérêt du monde de l’entreprise pour les sportifs de haut niveau.

La bande originale d' Yvan Bourgnon en 2 dates :

