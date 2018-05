Axelle Laffont et Viriginie Ledoyen viennent dans La Bande Originale présenter "MILF" au cinéma le 2 mai. Kimberose sera en live pour trois titres.

Marie-Josee Croze, Axelle Laffont et Virginie Ledoyen pour l'avant-première de MILF à Paris - 17 avril 2018 © Getty / Laurent Viteur

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Frédérick Sigrist.

Kimberose sera en live pour trois titres : "I'm sorry", "Needed you" et la reprise de "Human" de Rag'n bone man.

La bande originale de Virginie Ledoyen et Axelle Laffont en 2 dates :

"All I do", Stevie Wonder

"Aerodynamic", Daft Punk

