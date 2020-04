Ce matin, une Bande Originale en formation confinée de 11h à 12h avec Philippe Delerm

Philippe Delerm © Radio France / Christophe Abramowitz

Ce matin, la Bande Originale reçoit à domicile de 11h à 12h avec Philippe Delerm et les chroniques de : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Gérémy Crédeville et Tom Villa

La bande originale de Philippe Delerm

1976 : "Et mon père" de Nicolas Peyrac

: "Et mon père" de Nicolas Peyrac 2008 : Cali en duo avec Vincent Delerm "Quoi"

: Cali en duo avec Vincent Delerm "Quoi" 2016 : Kings of convinience "Homesick"

Le conseil culture de Leïla

Le documentaire Jean-Michel Basquiat "La rage créative" sur ARTE

Programmation musicale :

Christine and the Queens "People I’ve been sad"

"Don’t stop" de Fleetwood Mac

