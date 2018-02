Gwendoline Hamon et Dominique Pinon sont les invités de La Bande Originale pour nous présenter "Cassandre", série policière diffusée sur France 3 tous les samedis.

Dominique Pinon et Gwendoline Hamon, Festival de la télévision de Monte Carlo 2016 © Getty / Tony Barson

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Marina Rollman.

Une grande femme flic de Paris - et citadine invétérée - est amenée à sacrifier sa carrière pour son fils et prendre de nouvelles fonctions dans un commissariat de province près de lui où rien n’est aussi efficace ni aussi rapide qu’au 36 quai des Orfèvres. Parisienne, elle devra s’adapter à une équipe qui ne l’attend pas, à un monde où les voisins se connaissent sur plusieurs générations et où les nuits à la campagne sont terriblement silencieuses. Pourtant, les crimes de sang qui se commettent à Annecy, sa région et jusqu’en bordure de la frontière suisse, n’en sont pas moins intrigants et complexes… (Source : site Allociné)

Patrick Errard, Président du LEEM (les entreprises du médicament), viendra nous parler de l’industrie pharmaceutique.

La bande originale de Gwendoline Hamon et Dominique Pinon en 3 dates :

"Carry on", JJ Cale

"Bouge de là", MC Solaar

