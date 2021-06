Ce matin, nous recevons le comédien et chanteur Patrick Bruel pour le film "Villa Caprice" de Bernard Stora, en salles à partir du 2 juin.

Patrick Bruel dans "Villa Caprice" © JPG FILMS

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Morgane Cadignan, Tanguy Pastureau et Alexis le Rossignol !

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. On soupçonne l'homme d'affaires d'avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pascale Robert Diard : chroniqueuse judiciaire au "Monde". Elle est à l’origine du projet du film "Villa Caprice". Son dernier livre, "Comprenne qui voudra"(chez L'Iconoclaste) avec le journaliste et réalisateur Joseph Beauregard sur "L'Affaire Gabrielle Russier".

Quelques dates de concerts de Patrick Bruel :

Vendredi 2 juillet – MONACO – Grimaldi Forum

Mercredi 7 juillet – VAISON LA ROMAINE – Théâtre Antique

Jeudi 15 juillet – ALBI – Festival Pause Guitare

Vendredi 16 juillet – CARCASSONNE – Théâtre Jean-Deschamps

Samedi 17 juillet – CARCASSONNE – Théâtre Jean-Deschamps

Dimanche 25 juillet – FONTAINEBLEAU – FBLO Festival

La suite des dates est à retrouver sur le site de Patrick Bruel.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La bande originale de Patrick Bruel

Vers la fin des années 1970, Patrick Bruel écoutait "Message in the bottle" et "Roxane" de The Police.

Patrick Bruel écoutait "Message in the bottle" et "Roxane" de The Police. En 1990, Patrick Bruel écoutait "Nougayork" de Claude Nougaro.

Patrick Bruel écoutait "Nougayork" de Claude Nougaro. En 1998, Patrick Bruel écoutait "La nuit je mens" d'Alain Bashung et "Et puis je sais" de Johnny Hallyday & Patrick Bruel.

Patrick Bruel écoutait "La nuit je mens" d'Alain Bashung et "Et puis je sais" de Johnny Hallyday & Patrick Bruel. En 2013, Patrick Bruel écoutait "Formidable" de Stromae.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !