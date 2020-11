Ce matin, nous recevons l'ancien Président de la République François Hollande pour la bande dessinée "Leur Etat, expliqué aux jeunes et aux moins jeunes" (Glénat)

François Hollande à Paris le 28/09 © Getty / Stephane Cardinale

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Guillermo Guiz

Dans la BD "Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes" (Glénat) François Hollande part du principe qu'il n’est jamais trop tard pour comprendre le pays dans lequel nous vivons et répond à toutes les questions qu'on pourrait se poser comme "C’est quoi la différence entre un pays et une nation ?" "Pourquoi notre drapeau est-il bleu blanc rouge ?" "C’est quoi « être de droite » et « être de gauche » ?" "À quoi sert un Président de la République"

Maureen Dor, éditrice pour la jeunesse à l’origine du projet du livre avec François Hollande

La bande originale de François Hollande

1954 : "La Mauvaise réputation" de Georges Brassens

1970 : "C'est extra" de Léo Ferré

