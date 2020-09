Ce matin nous recevons le comédien Jonathan Cohen pour le film "Énorme" en salles le 2 septembre

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet

Dans le film "Énorme", Frédéric et Claire sont mariés et n'ont jamais voulu avoir d'enfant jusqu'au jour ou Frédéric change d'avis et trafique la pilule de sa femme pour arriver à ses fins...

Charlotte Debest sociologue et enseignante à l'Université de Rennes2. Auteure de « Le choix d’une vie » aux Presse universitaires de Rennes

La bande originale de Jonathan Cohen

1980 : Carlos "Big bisou"

: Carlos "Big bisou" 2001 : Demon "You are my high"

: Demon "You are my high" 2013 : Daft Punk "Lose yourself to dance"

